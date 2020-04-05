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Путин будет работать дистанционно еще минимум неделю - Песков

Путин будет работать дистанционно еще минимум неделю - Песков

Владимир Путин

КИЕВ. 5 апреля. УНН. Президент России Владимир Путин продолжит работать в дистанционном режиме еще минимум неделю. Об этом сообщил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков в одно из интервью, передает УНН со ссылкой на ТАСС.

"Уже прошла неделя, я осмелюсь предположить, что еще неделю, как минимум, а то и больше (президент будет работать дистанционно)", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

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Ранее УНН писал, что российские дипломаты пытаются использовать ситуацию с коронавирусом для продвижения собственных пропагандистских идей.

Источник: УНН
Теги: Россия, Владимир Путин, Коронавирус
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