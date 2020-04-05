В Черниговской области продолжаются испытания модернизированного танка Т-72

КИЕВ. 5 апреля. УНН. На полигоне "Десна" в Черниговской области продолжаются испытания модернизированного опытного образца танка Т-72, изготовленный для нужд ВСУ. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Государственного научно-исследовательского института испытаний и сертификации вооружения и военной техники.

"На полигоне "Десна" в Черниговской области, специалистами Государственного научно-исследовательского института испытаний и сертификации вооружения и военной техники проводятся испытания модернизированного опытного образца танка Т-72, изготовленного для нужд Вооруженных Сил Украины. Испытательной бригадой института осуществляется проверка основных тактико-технических характеристик в условиях, максимально приближенных к реальной военной эксплуатации", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на опытном образце для использования высокоточного оружия установлен прибор ночного видения с электронно-оптическими преобразователями и ночной прицел с возможностью ведения огня управляемой ракетой.

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Танк оснащен комплектом современной цифровой радиостанции и спутниковой навигационной системы, что позволит более эффективно применять вооружение машины при ведении боевых действий.

Также учитывая увеличение массы, установлен более мощный двигатель, осуществлена замена элементов ходовой части и добавлена система видеопарковки для упрощения маневрирования боевой машины.

Для улучшения защиты в ходе боя, усовершенствован комплекс динамической защиты и обновленная система противопожарного оборудования.

Сообщается, что испытания продолжаются, планируется выполнение стрельб в целях оценки эффективности вооружения опытного образца.

Напомним, что ракетный комплекс "Нептун" прошел второе успешное испытание в акватории Черного моря.