В Кабмине объяснили, будут ли штрафовать за поход в парк

КИЕВ. 5 апреля. УНН. В Кабинете министров разъяснили, какова ответственность за нарушение правил карантина и могут меня оштрафовать за поход в парк или отсутствие маски, передает УНН.

Так, в Кабмине отметили, что за нарушение правил карантина украинцев может ожидать штраф.

"За нарушение правил карантина - штраф от 17 тыс. грн до 34 тыс. грн, а если вы нарушаете санитарные правила и нормы по предотвращению инфекционных заболеваний, может быть и уголовная ответственность", - говорится в сообщении.

Напомним, в Кабмине объяснили в каких именно местах граждане с 6 апреля должны находиться в защитных масках или респираторах.

Как сообщал, с 6 апреля по решению правительства в Украине усиливаются меры безопасности по недопущению распространения коронавируса, в частности вводится масочный режим в общественных местах.