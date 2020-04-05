Регистрация | Вход |
USD: 27,60 0,0000  EUR: 30,08 0,0000 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Спасибо врачам, спасающим страну!
воскресенье, 05 апреля 2020 18:49
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
В Украине в ближайшие три дня ожидается до 20° тепла
В Украине в ближайшие три дня ожидается до 20° тепла
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку RSS Архив
54435
Версия для печати

В Кабмине объяснили, будут ли штрафовать за поход в парк

В Кабмине объяснили, будут ли штрафовать за поход в парк

КИЕВ. 5 апреля. УНН. В Кабинете министров разъяснили, какова ответственность за нарушение правил карантина и могут меня оштрафовать за поход в парк или отсутствие маски, передает УНН.

Так, в Кабмине отметили, что за нарушение правил карантина украинцев может ожидать штраф.

"За нарушение правил карантина - штраф от 17 тыс. грн до 34 тыс. грн, а если вы нарушаете санитарные правила и нормы по предотвращению инфекционных заболеваний, может быть и уголовная ответственность", - говорится в сообщении.

Напомним, в Кабмине объяснили в каких именно местах граждане с 6 апреля должны находиться в защитных масках или респираторах.

Как сообщал, с 6 апреля по решению правительства в Украине усиливаются меры безопасности по недопущению распространения коронавируса, в частности вводится масочный режим в общественных местах.

Источник: УНН
Теги: Кабмин, Украина, Коронавирус
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2020. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.