Россию призвали не блокировать украинские медиа на оккупированных территориях в период пандемии

КИЕВ. 6 апреля. УНН. Посольство США в Украине призвал Россию не блокировать украинские медиа в период пандемии COVID-19. Об этом сообщает УНН со ссылкой на посольство США в Украине.

“Жители Крыма и Донбасса заслуживают доступ к независимым СМИ. Россия должна прекратить блокирование украинских медиа-ресурсов на украинской территории. Доступ к достоверной информации важен всегда, а во время пандемии COVID-19 он особенно необходим”, — говорится в сообщении.

Напомним, постоянное представительство Украины при ООН призвал Россию прекратить блокаду и позволить международным миссиям мониторить ситуацию на оккупированных территория Донбасса и обеспечить уход за политзаключенными в аннексированном Крыму.