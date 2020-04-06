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Россию призвали не блокировать украинские медиа на оккупированных территориях в период пандемии

КИЕВ. 6 апреля. УНН. Посольство США в Украине призвал Россию не блокировать украинские медиа в период пандемии COVID-19. Об этом сообщает УНН со ссылкой на посольство США в Украине.

“Жители Крыма и Донбасса заслуживают доступ к независимым СМИ. Россия должна прекратить блокирование украинских медиа-ресурсов на украинской территории. Доступ к достоверной информации важен всегда, а во время пандемии COVID-19 он особенно необходим”, — говорится в сообщении.

Напомним, постоянное представительство Украины при ООН призвал Россию прекратить блокаду и позволить международным миссиям мониторить ситуацию на оккупированных территория Донбасса и обеспечить уход за политзаключенными в аннексированном Крыму.

Источник: УНН
Теги: США, Россия, Украина, Коронавирус
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