Зеленский взялся за проблему с масками в аптеках

КИЕВ. 6 апреля. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский дал поручение собрать данные о потребности аптек в Украине и закупить столько масок, сколько им нужно, сообщили УНН в пресс-службе ОПУ по итогам ежедневного селекторного совещания Президента с представителями правительства и государственных ведомств, вовлеченных в предотвращение распространения COVID-19.

С началом тотального масочного режима эти средства индивидуальной защиты полностью доступны в Интернете, отметил во время совещания секретарь Координационного совета по противодействию распространению COVID-19 Кирилл Тимошенко.

Несколько медленнее маски доходят до аптек, где их очень быстро раскупают, указали в ОПУ.

"Украина сейчас производит почти 900 000 масок в сутки. К тому же мы еще импортируем. Проверяем, как доходят маски в местные аптеки", - отметил министр здравоохранения Максим Степанов.

В ответ Президент поручил немедленно собрать данные о потребностях всех аптечных сетей и с помощью государственных структур закупить столько масок, сколько им нужно.

Напомним, Зеленский назвал уменьшение количества больных COVID-19 результатом карантина.