Президент: ни одна больница или отделение сейчас не могут быть закрыты

КИЕВ. 6 апреля. УНН. Ни одна больница или отделение не могут быть закрыты на период эпидемии коронавируса. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский на ежедневном селекторном совещании с представителями правительства и государственных ведомств, вовлеченных в предотвращение распространения COVID-19, сообщили УНН в пресс-службе ОПУ.

Так, в ОПУ отметили, что "Глава государства обратил внимание на то, что ни одна больница или отделение сейчас не могут быть закрыты".

"К нам приходит информация то о закрытом детском областном отделении, то о закрытии тубдиспансера. На период эпидемии коронавируса мы не имеем права закрывать больницы или останавливать финансирование. Это было бы жестокой безответственностью перед украинцами", - сказал Зеленский.

Напомним, Зеленский взялся за проблему с масками в аптеках.