Регистрация | Вход |
USD: 27,60 0,0000  EUR: 30,08 0,0000 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Спасибо врачам, спасающим страну!
понедельник, 06 апреля 2020 14:38
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
В Украине в ближайшие три дня ожидается до 20° тепла
В Украине в ближайшие три дня ожидается до 20° тепла
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку RSS Архив
7350
Версия для печати

Президент: ни одна больница или отделение сейчас не могут быть закрыты

Президент: ни одна больница или отделение сейчас не могут быть закрыты

КИЕВ. 6 апреля. УНН. Ни одна больница или отделение не могут быть закрыты на период эпидемии коронавируса. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский на ежедневном селекторном совещании с представителями правительства и государственных ведомств, вовлеченных в предотвращение распространения COVID-19, сообщили УНН в пресс-службе ОПУ.

Так, в ОПУ отметили, что "Глава государства обратил внимание на то, что ни одна больница или отделение сейчас не могут быть закрыты".

"К нам приходит информация то о закрытом детском областном отделении, то о закрытии тубдиспансера. На период эпидемии коронавируса мы не имеем права закрывать больницы или останавливать финансирование. Это было бы жестокой безответственностью перед украинцами", - сказал Зеленский.

Напомним, Зеленский взялся за проблему с масками в аптеках.

Источник: УНН
Теги: больницы, Владимир Зеленский

В тексте упоминаются

Зеленский Владимир
Зеленский Владимир
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2020. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.