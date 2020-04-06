Санкции ЕС не мешают России бороться с вспышкой коронавируса: заявлние

КИЕВ. 6 апреля. УНН. В Евросоюзе уверенны, что санкции относительно России за агрессию против Украины не мешают РФ бороться со вспышкой COVID-19. Такое мнение выразил сегодня на брифинге официальный представитель Еврокомиссии Питер Стано, передаёт УНН со ссылкой на миссию Украины при ЕС.

“Санкции направлены на российские компании и лица, связанные с незаконной аннексией Крыма и Севастополя, поэтому эти санкции существуют из-за действий, которые подрывают суверенитет, территориальную целостность и независимость Украины. Это значит, что эти санкции не мешают России бороться с вспышкой коронавируса COVID-19”, — заявил дипломат.

В то же время отмечается, что верховный представитель ЕС Жозеп Боррель в прошлую пятницу от имени ЕС, опубликовал декларацию, в которой подчеркивается, что санкции не должны препятствовать доставке оборудования и поставок, которые необходимы для борьбы с коронавирусом и ограничения его распространения по всему миру.

Как сообщал УНН, в прошлую пятницу ведущие члены Европарламента высказались о поддержке ЕС в борьбе Украины против пандемии COVID-19, а также о недавно принятых Верховной Радой законопроектах, открывающих путь для программы поддержки Международного валютного фонда.