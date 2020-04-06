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Зеленский инициировал новые программы поддержки малого и среднего бизнеса во время эпидемии

Зеленский инициировал новые программы поддержки малого и среднего бизнеса во время эпидемии

КИЕВ. 6 апреля. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание с представителями правительства и банковского сектора, где инициировал новые программы поддержки для малого и среднего бизнеса в условиях эпидемии COVID-19. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

"Малый и средний бизнес сегодня страдает больше всего, ведь не может работать и не имеет большой финансовой "подушки". А именно бизнес - это рабочие места и налоги", - подчеркнул Зеленский.

Отмечается, что на совещании Президента с правительством и банковским сектором обсудили создание инструментов для кредитования новых предпринимателей и поддержки имеющихся благодаря кредитным каникулам и компенсации процентов по кредитам так, чтобы не увеличить количество просроченных займов.

"Нужно создать новые и переосмыслить имеющиеся программы поддержки, то есть расширить поддержку тех, кто уже работает в различных сферах. Сохранить бизнес сейчас - это как позволить стране дышать и жить в будущем", - отметил Зеленский.

Отмечается, что участники совещания уже в ближайшие дни представят действенные программы для поддержки украинского предпринимательства.

Как сообщил УНН экономист, координатор Экспертного платформы НБУ Андрей Блинов, малый бизнес основывается на коммуникации и контактах, поэтому не все сектора бизнеса могут работать в условиях карантина. Однако, быстрая переориентация и окончание карантина смогут спасти малый бизнес от закрытия.

Источник: УНН
Теги: Украина, бизнес, Коронавирус, Владимир Зеленский

В тексте упоминаются

Зеленский Владимир
Зеленский Владимир
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