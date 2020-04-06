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Зеленский и Помпео по телефону обсудили получение кредитных гарантий от США

Зеленский и Помпео по телефону обсудили получение кредитных гарантий от США

Майк Помпео и Владимир Зеленский

КИЕВ. 6 апреля. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский и Государственный секретарь США Майк Помпео провели телефонный разговор и обсудили вопросы противодействия COVID-19 и получение от США кредитных гарантий для стабилизации экономики. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

"Президент Украины Владимир Зеленский и Государственный секретарь США Майк Помпео в телефонном разговоре обсудили вопросы противодействия коронавируса. Владимир Зеленский выразил поддержку Соединенным Штатам в борьбе с пандемией и сочувствие американцам, которые потеряли близких", - говорится в сообщении.

Также Президент поблагодарил американскую сторону за выделение целевой помощи в сумме 1,2 миллиона долларов на борьбу с коронавирусом.

"Были также обсуждены возможности получения Украиной от Соединенных Штатов кредитных гарантий, необходимых для стабилизации экономики - в дополнение к ресурсам, которые наше государство планирует получить от МВФ, Всемирного банка и других иностранных партнеров", - говорится в сообщении.

Кроме того, Президент выразил отдельную благодарность США за неизменную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины как на двустороннем уровне, так и в рамках ООН, а также за последовательную санкционную политику в отношении России.

"Глава государства проинформировал о ситуации на Донбассе и выполнении договоренностей после встречи в нормандском формате, которая состоялась в декабре прошлого года", - добавили в пресс-службе ОП.

Как сообщал УНН ранее, Всемирный банк предоставляет 486 млн долларов странам Европы и Центральной Азии для преодоления экономических последствий COVID-19. Всего 25 стран получат около 2 млрд долларов.

Источник: УНН
Теги: США, Украина, Владимир Зеленский
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