"Слуги народа" сегодня соберутся у Шмыгаля - нардеп

КИЕВ. 6 апреля. УНН. Сегодня должна фракция “Слуги народа” соберется в Премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля для решения важных для государства вопросов. Об этом в Telegram написала нардеп Ольга Василевская-Смаглюк, передает УНН.

“Сегодня в 19.30 будет так называемая “малая фракция” в Кабмине с участием премьер-министра и заместителей председателя фракции “СН”. Почему фракция “малая” и когда перерастет в нормальную дискуссию пока не сообщается.

“Очень смущает кулуарность решения судьбоносных для страны вопросов”, — написала нардеп.

Напомним, в Верховной Раде Украины подтвержден коронавирус в восьми народных депутатов, двое из которых уже выздоровели.