К законопроекту о функционировании банковской системы подали около 6,5 тыс. поправок

КИЕВ. 6 апреля. УНН. Народные депутаты Украины подали в законопроект № 2571-д о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по отдельным вопросам функционирования банковской системы около 6,5 тысяч поправок. Об этом в Telegram написал нардеп Александр Качура, передает УНН.

“К законопроекту о банках подано около 6500 поправок. Идем на рекорд”, — написал Качура.

Как сообщал УНН, Верховная Рада Украины приняла за основу проект закона № 2571-д о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по отдельным вопросам функционирования банковской системы.