Чернышев рассказал, о чем договорились на встрече правительства со "Слугами народа"

КИЕВ. 6 апреля. УНН. Министр развития общин и территорий Украины Алексей Чернышев на встрече с представителями фракции "Слуга народа" обсудил ряд вопросов, в частности, реформы ГАСИ и необходимости проверки стройматериалов. Об этом он написал в Facebook, передает УНН.

"Имел сегодня час общения с народными депутатами, со "Слугами народа". Вместе с коллегами отвечали на вопросы депутатов. Вопрос разные - от реформы ГАСИ до сроков формирования ОТО и необходимости проверки стройматериалов. Также были предложения", - написал Чернышев.

Также он написал несколько выводов по теме сегодняшней встречи с нардепами:

- Представленная в марте Президентом реформа будет воплощена;

- ГАСИ - это очень неидеальная экосистема, с которой много лет кормились ее так называемые "бенефициары";

- Реформа должна быть реализована, как бы этому не препятствовали некоторые лица и группы влияния;

- Упреки по противодействию реформе не имеют оснований, так как специалисты хорошо знают, какие процессы продолжаются и проблемы на законодательном уровне существуют;

- Игнорировать замечания экспертной среды и рынка некорректно, особенно учитывая демократический подход к реформам.

"Да, мы хотим, чтобы застройщики строили больше. Да, хотим, чтобы коррумпированная составляющая в градостроительстве исчезла. О ходе реформирования и этапах работы будем сообщать на официальных ресурсах Минрегиона", - подытожил Чернышев.

Напомним, нардеп от фракции "Слуга народа" Ольга Василевская-Смаглюк сообщила, что сегодня малая фракция "Слуги народа" соберется у Премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля для решения важных для государства вопросов.