РФ должна прислушаться к призыву ООН и ЕС, обеспечив немедленное прекращение огня на Донбассе - Кулеба

КИЕВ. 6 апреля. УНН. Требуем от РФ прислушиваться к призыву Генерального секретаря ООН и позиции ЕС, обеспечив немедленное прекращение огня на Донбассе и беспрепятственный доступ на временно оккупированную территорию Украины представителей СММ ОБСЕ и международных гуманитарных организаций. Об этом говорится в заявлении министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы по поводу Декларации Высокого представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Ж.Борреля от имени ЕС относительно призыва Генерального секретаря ООН к немедленному глобальному прекращению огня, передает УНН со ссылкой на пресс-службу МИД.

Как сообщили в МИД, "Украина уже положительно откликнулась на соответствующие мирные инициативы Генерального секретаря ООН. Сегодня я хочу поздравить позицию Европейского Союза по этому поводу. Совместно с европейскими партнерами Украина выступает за мировую солидарность и международное сотрудничество, направленное на борьбу с пандемией коронавирусной болезни и помощь наиболее уязвимым слоям населения, в частности в зонах вооруженных конфликтов".

"Разделяем требования о немедленном прекращении огня, установление глобального перемирия и консолидации усилий для мирного урегулирования конфликтов.

Уверены, что санкционные режимы не являются препятствием для оказания гуманитарной помощи и медицинских услуг гражданскому населению в зонах конфликтов. Украина, которая является объектом продолжающейся вооруженной агрессии РФ, полностью отдана взятым на себя обязательствам в соответствии с Минскими договоренностями о прекращении огня на Донбассе", - говорится в сообщении.

В то же время, несмотря на многочисленные решения в рамках Нормандского формата и Трехсторонней контактной группы по установлению устойчивого перемирия со стороны временно оккупированных РФ территорий Донецкой и Луганской областей, продолжаются ежедневные обстрелы позиций Вооруженных сил Украины, говорится в заявлении Кулебы.

"Кроме этого, подконтрольными РФ незаконными вооруженными формированиями в нарушение Минских договоренностей осуществляется полное блокирование доступа на временно оккупированный Донбасс представителей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ и Международного Комитета Красного Креста.

Это делает невозможным объективное изучение ситуации с распространением коронавирусной пандемии на неподконтрольной правительству Украины территории и блокирует предоставление гуманитарной помощи пострадавшему местному населению", - говорится в тексте заявления.

В заявлении отмечается, "требуем от РФ прислушиваться к призыву Генерального секретаря ООН и позиции ЕС, обеспечив немедленное прекращение огня на Донбассе и беспрепятственный доступ на временно оккупированную территорию Украины представителей СММ ОБСЕ и международных гуманитарных организаций".

Высоко ценим четкую позицию ЕС по сохранению исключительно важной роли санкционных режимов в борьбе с нарушениями международного права, прав человека, распространением оружия и его поставкой в зоны конфликтов, а также с теми, кто мешает процессам мирного урегулирования. Именно эти противоправные и агрессивные действия РФ в отношении Украины и вынудили ЕС наложить санкции на российскую сторону, резюмировали в МИД.

Напомним, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Совет Безопасности ООН должен рассмотреть ситуацию с распространением COVID-19 как угрозу международному миру и безопасности, и побудить стороны к прекращению огня во всех ситуациях вооруженных конфликтов, в том числе в Украине, где российские оккупационные войска продолжают обстрелы несмотря на достигнутые договоренности.