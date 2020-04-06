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Приложение "Дия" загрузили уже более 2 млн украинцев - Минцифры

Приложение "Дия" загрузили уже более 2 млн украинцев - Минцифры

КИЕВ. 6 апреля. УНН. Приложение "Дия", государство в смартфоне, за два месяца уже загрузили более 2 млн украинцев. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Telegram-канал Министерства цифровой трансформации.

"Мобильное приложение Дия загрузили уже более 2 млн украинцев. Мы запустили Дию два месяца назад, и за это время существования приложения 2 025,611 - уникальных пользователей, 1 651,808 - авторизованных пользователей", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в настоящее время в приложении доступны электронное водительское удостоверение и техпаспорт. А также тестируется е-студенческий и уже скоро будет запущено бета-тестирование цифровых паспортов.

Напомним, на портале "Дия" можно стать ФЛПом за 10 минут не выходя из дома. Для этого необходимо заполнить форму размером в 12 строк.

Источник: УНН
Теги: Украина, мобильные телефоны
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