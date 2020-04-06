Пасха онлайн: богослужения не отменят и будут транслировать в прямом эфире

КИЕВ. 6 апреля. УНН. Состоялась рабочая встреча Президента Украины Владимира Зеленского с Отцом и Главой УГКЦ Блаженнейшим Святославом. Стороны обсудили проведение богослужений на Пасху онлайн из-за эпидемии коронавируса. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс служба УГКЦ.

"В центре внимания сторон было обсуждение вызовов и задач, которые стоят перед государством и Церковью в связи с распространением эпидемии COVID-19, особенно в контексте празднования величайшего христианского праздника - Пасхи. Президент отметил активную роль УГКЦ в противодействии распространения этой смертельно опасной болезни", - говорится в сообщении.

Отмечается, что пасхальный период может быть стать временем наибольшего распространения этого вируса в нашем обществе.

"Глава страны пояснил, что со стороны государственной власти принято принципиальное решение дать возможность совершать пасхальные богослужения и транслировать их вживую. Крайне необходимо максимально убедить людей оставаться дома и обеспечить их всем необходимым для празднования Пасхи не выходя из своих домов. Скопление людей в храмах или возле них несет серьезную угрозу их жизни и здоровью", - говорится в сообщении.

Также, отдельно Блаженнейший Святослав направил просьбу к Президенту о необходимости поддержки "Общественного вещания" и важную роль Национальной общественной телерадиокомпании Украины, ее центральных и региональных телевизионных, цифровых и радиоплатформ для распространения трансляций пасхальных богослужений по всей Украине.

Как сообщал УНН ранее, дополнительные меры по обеспечению безопасности украинцев во время Пасхальных праздников обсуждались на ежедневной селекторном совещании под председательством Президента Украины Владимира Зеленского по борьбе с распространением коронавируса.