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Помпео рассказал о подробностях разговора с Зеленским

Помпео рассказал о подробностях разговора с Зеленским

КИЕВ. 7 апреля. УНН. Государственный секретарь США Майк Помпео назвал хорошим свой разговор в телефонном режиме с президентом Украины Владимиром Зеленским. В Twitter Помпео выразил благодарность, что официальный Киев помог добраться домой гражданам США, в том числе более двум сотням добровольцев “Корпуса мира”, передает УНН.

“Вместе мы продолжаем сосредоточиваться на реформах и привлечении России к ответственности за гуманитарные условия на Донбассе”, — сообщил Помпео.

Ранее сегодня Офис президента Украины сообщил, что Владимир Зеленский провел телефонный разговор с государственным секретарем США Майком Помпео. Сообщалось, что беседа главным образом касалась противодействия распространению коронавирусной инфекции. Кроме того, Зеленский, по заявлению Офиса, поблагодарил Помпео за 1,2 миллиона долларов, которые США решили выделить для Украины на борьбу с коронавирусом. Также Зеленский проинформировал Помпео о ситуации на Донбассе.

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Источник: УНН
Теги: США, Украина, Майк Помпео, Владимир Зеленский
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