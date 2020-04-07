Украина в ООН поддержала призыв Генсека относительно вспышки домашнего насилия во время карантина

КИЕВ. 7 апреля. УНН. Постоянное представительство Украины в ООН солидаризируется с призывом Генсека Организации Антониу Гутерриша, по урегулированию ситуации со вспышкой домашнего насилия в мире. Об этом сообщает УНН со ссылкой на страницу дипломатической миссии в Facebook.

“Мы полностью поддерживаем призыв Генерального секретаря ООН касательно спокойствия в домах по всему миру. Противодействие COVID-19 должно включать превенцию, устранения и ответственность за гендерное насилие в отношении женщин и девушек”, — написали в дипмиссии.

“В эти бурные времена, когда все национальные усилия сосредоточены на предотвращении распространения пандемии, не следует забывать об основных правах человека и соответствующие обязательства. Государства должны неукоснительно соблюдать нормы международного права, в частности обязательств по защите прав женщин”, — добавили в постпредставительстве.

Этот комментарий касался сделанного ранее обращения Генсекретаря ООН к правительствам мира, который привлек внимание к вспышке домашнего насилия в условиях карантина.