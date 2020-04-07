Член парламента Ирана назвал сбитие самолета МАУ "хорошей работой": Украина требует объяснений

КИЕВ. 7 апреля. УНН. Киев ждет немедленных объяснений от Исламской Республики Иран относительно заявления члена парламента страны о "хорошо выполненной работе" ВС Ирана в контексте сбития пассажирского самолета авиакомпании "МАУ". Об этом вице-премьер-министр Вадим Пристайко написал на своей странице в Twitter, передает УНН.

“Мы ожидаем немедленных объяснений от Ирана по поводу этого досадного заявления. Оно демонстрирует полное неуважение к человеческим жизням. Десятки семей из Ирана, Украины, Канады, Швеции, Великобритании и Афганистана потеряли своих близких в результате нападения на беззащитный гражданский самолет”, — написал Пристайко.

Ранее пресс-секретарь юридического комитета парламента Ирана Хассан Нороузи сказал, что иранские военные, сбив украинский самолет, “хорошо выполнили свою работу”. По его словам, “самолет двигался очень подозрительно”.

Самолет МАУ потерпел крушение недалеко от столицы Ирана Тегерана, вскоре после вылета, утром 8 января. На борту самолета было 167 пассажиров (большинство из них граждане Ирана и Канады) и 9 членов экипажа — граждане Украины. Все они погибли, в том числе и 11 украинцев. В ночь на 11 января Иран признал, что случайно сбил самолет МАУ. Впоследствии в Иране подтвердили, что самолет МАУ был сбит двумя ракетами.

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