Кулеба: я имел серьезный разговор с главой МИД Италии по делу Маркива

КИЕВ. 7 апреля. УНН. Глава министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба имел серьезный разговор со своим коллегой из МИД Италии Луиджи ди Майо, во время которого уделил серьезное внимание вопросу нацгвардейца Виталия Маркива. Об этом Кулеба сказал в эфире телеканала "UA:Перший", сообщает УНН.

“Что касается Маркива ... я месяц нахожусь в должности министра иностранных дел, я разговаривал дважды с министром иностранных дел Италии: один раз исключительно о гуманитарной помощи, а во время первого разговора с ним по вопросу Виталия было уделено очень серьезное внимание, и так же Президент Украины ставил вопрос Виталия Маркива и его свободы в разговоре с премьер-министром Италии”, — сказал Кулеба.

На вопрос, может ли положительно повлиять на дело Маркива направления в Италию медработников из Украины, Кулеба ответил, что гумпомощь не должна обусловливаться никакими уступками в ответ.

“Я считаю, что гуманитарная помощь должна предоставляться по той причине, что кому-то, кому ты сочувствуешь, сейчас очень плохо и нужна твоя помощь”, — сказал глава внешнеполитического ведомства Украины.

Больше подробностей глава украинского внешнеполитического ведомства не сообщил.

Напомним, итальянский суд приговорил нацгвардейца Виталия Маркива к 24 годам тюрьмы. Позже суд присяжных в итальянском городе Павия опубликовал мотивационную часть приговора Маркива.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Коронавирус в Италии “заблокировал” начало апелляционного процесса по Маркиву — адвокаты

До приговора нацгвардеец Виталий Маркив с двойным гражданством Украины и Италии несколько лет находился под стражей в тюрьме в Италии по обвинению в гибели итальянского фотокорреспондента Андреа Рокелле на Донбассе. Так 30 июня 2017 года итальянские правоохранители арестовали его в аэропорту Болоньи, когда он с женой приехал в отпуск к своей матери — она живет в области Марке.

Украина отрицает причастность бойца Национальной гвардии до смерти итальянского репортера Андреа Роккелли и его российского переводчика Андрея Миронова, погибших 24 мая 2014 года близ Славянска, оккупированного тогда пророссийскими силами.