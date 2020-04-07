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В столице воспользовались карантином для ремонта дорог и метро - Кличко

В столице воспользовались карантином для ремонта дорог и метро - Кличко

Виталий Кличко

КИЕВ. 7 апреля. УНН. Местная власть использует карантин в Киеве для ремонта дорог и метрополитена, ведь количество автомобилей в городе заметно сократилось, поэтому этим воспользовались для ремонта дорожного полотна. Об этом заявил на брифинге мэр Киева Виталий Кличко, передает корреспондент УНН.

"Сокращение количества автомобилей на улицах столицы позволило ускорить ремонт киевских дорог. Например, в начале мая завершаем ремонтные работы части Борщаговского путепровода, и открываем там движение всеми полосами в направлении центра, начинаем ремонт второй части сооружения (моста - ред.)", - сообщил Кличко.

Мэр заявил, что ведутся масштабные дорожные ремонтные работы на проспекте Любомира Гузара, улицах Покровской, Пушкинской и Никольско-Ботанической. Также продолжается ремонт Подольско-Воскресенского моста и путепровода на улице Богатырской.

Также ведется строительство метро на Виноградарь и проводятся ремонтные работы на станциях и линиях метрополитена. Обновлено эскалаторы на станциях "Золотые ворота" и "Майдан Незалежности".

Кличко рассказал, что в Киевском метрополитене всего насчитывается 122 эскалатора, и пока метро не работает - все эскалаторы проверят и отремонтируют.

Напомним, что утром в Киеве образовались пробки на нескольких мостах.

Источник: УНН
Теги: Киев, Виталий Кличко, дорога, метрополитен, ремонт, карантин

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Кличко Виталий
Кличко Виталий
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