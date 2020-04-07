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В Украине во время карантина в усиленном режиме работают более 40 тыс. соцработников

В Украине во время карантина в усиленном режиме работают более 40 тыс. соцработников

КИЕВ. 7 апреля. УНН. В Украине во время карантинных мероприятий в усиленном режиме работают более 40 тысяч социальных работников. Они предоставляют социальные услуги гражданам пожилого возраста, лицам с инвалидностью и семьям в сложных жизненных обстоятельствах. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Министерства социальной политики.

“Более 40 тысяч социальных работников, несмотря на усиленные карантинные меры, продолжают работать в усиленном режиме, и ежедневно заботятся о том, чтобы в условиях карантина граждане пожилого возраста, лица с инвалидностью, семьи в сложных жизненных обстоятельствах получали необходимые социальные услуги”, — говорится в сообщении.

В частности указано, что более 30 тыс. социальных работников обеспечивают пожилых людей и лиц с инвалидностью продуктами питания, медикаментами, помогают им оплачивать счета, готовить пищу, убирать.

“Также более 6 тысяч работников и специалистов по социальной работе оказывают паллиативную помощь в учреждениях и заведениях, в которых временно или постоянно проживают или находятся дети, престарелые граждане, ветераны войны и труда, лица с инвалидностью, лица с устойчивыми интеллектуальными или психическими нарушениями, бездомные лица и другие уязвимые слои населения. Ежедневно учреждениями системы социальной защиты населения осуществляются мероприятия по выявлению граждан, нуждающихся в помощи”, — указано в сообщении.

В частности, указано, что КГГА выявило около 25 тыс. одиноких пожилых людей и лиц с инвалидностью, нуждающихся в социальных услугах.

Напомним, правительство поддержало надбавки пенсионерам в связи с COVID-19.

Источник: УНН
Теги: КМУ, Украина, Минсоцполитики
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