Украинцам продлили действие разрешений на проживание и позволили находиться в Италии до конца карантина

КИЕВ. 7 апреля. УНН. Украина и Италия договорились о продлении срока действия видов на жительство, которые заканчивали действие с 31 января по 15 апреля. Кроме того, украинцы, которые законно находились в Италии, однако из-за карантина не могут выехать из нее - не получат штрафы за нарушение сроков пребывания в стране, если уедут из страны сразу после отмены ограничений. Об этом сообщает УНН со ссылкой на страницу в Facebook посольства Украины в Италии.

"По результатам системной работы Посольства Украины, от МИД Италии получена официальная нота о том, что действие разрешений на жительство (permesso di soggiorno), срок которых истекал в период с 31 января 2020 года по 15 апреля 2020 года, автоматически продлен до 15 июня 2020 года. Кроме этого, учитывая введенный в стране карантин и временное закрытие иммиграционных отделов квестура, иностранные граждане, которые легально находятся в Италии независимо от того, имеют ли они визу, или не имеют, в случае превышения установленного срока пребывания не будут подпадать под штрафные санкции при условии, если покинут территорию Италии сразу же после отмены действующих ограничений итальянского правительства", - указано в сообщении.

Также в посольстве призвали учитывать установленные нормы и неукоснительно соблюдать их.

Напомним, в Италии, одной из наиболее пораженных коронавирусной инфекцией стран мира, продолжает снижаться количество больных COVID-19 пациентов, нуждающихся в интенсивной терапии, однако в то же время снова выросло суточное количество смертей.