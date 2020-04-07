Регистрация | Вход |
USD: 27,60 0,0000  EUR: 30,08 0,0000 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Спасибо врачам, спасающим страну!
вторник, 07 апреля 2020 18:06
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
Заморозки и коронавирус: ученый рассказал, что грозит будущему урожаю фруктов
Заморозки и коронавирус: ученый рассказал, что грозит будущему урожаю фруктов
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку RSS Архив
5250
Версия для печати

США осуждает призыв жителей аннексированного Крыма на военную службу России

США осуждает призыв жителей аннексированного Крыма на военную службу России

КИЕВ. 7 апреля. УНН. Соединенные Штаты осуждают призыв жителей Крыма на военную службу России. Об этом сообщает Посольство США в Украине, передает УНН.

"Мы присоединяемся к МИД Украины и также осуждаем призыв жителей Крыма на военную службу России. Крым это Украина, а Россия продолжает грубо нарушать международные нормы. Мы призываем Россию немедленно и в полной мере покинуть территорию Украины и прекратить нарушения прав человека в Крыму", - отметили в посольстве.

Напомним, накануне министерство иностранных дел Украины выразило решительный протест путем проведения Россией призыва на военные службу на временно окупованиму Крыму.

Источник: УНН
Теги: США, Россия, Крым, призыв, ВС РФ, посольство
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2020. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.