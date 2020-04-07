США осуждает призыв жителей аннексированного Крыма на военную службу России

КИЕВ. 7 апреля. УНН. Соединенные Штаты осуждают призыв жителей Крыма на военную службу России. Об этом сообщает Посольство США в Украине, передает УНН.





"Мы присоединяемся к МИД Украины и также осуждаем призыв жителей Крыма на военную службу России. Крым это Украина, а Россия продолжает грубо нарушать международные нормы. Мы призываем Россию немедленно и в полной мере покинуть территорию Украины и прекратить нарушения прав человека в Крыму", - отметили в посольстве.

Напомним, накануне министерство иностранных дел Украины выразило решительный протест путем проведения Россией призыва на военные службу на временно окупованиму Крыму.