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Мининфраструктуры ожидает дополнительные инвестиции, несмотря на ситуацию с COVID-19

Мининфраструктуры ожидает дополнительные инвестиции, несмотря на ситуацию с COVID-19

КИЕВ. 7 апреля. УНН. Министерство инфраструктуры несмотря на ситуацию с эпидемией коронавируса ожидает привлечения дополнительных инвестиций, в частности, в порты. Об этом заявил на онлайн-встречи министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий., Передает корреспондент УНН.

“Мы коммуницируем и говорим о концессии. В этом году, несмотря на этот карантин, на ситуацию, мы еще привлечем дополнительных инвесторов в наши порты и другие хабы. Это говорит о том, что Украину более серьезно рассматривают на карте контейнерных перевозок”, — сказал Криклий.

По его словам, также он сегодня подписал документ об образовании соответствующего совета по методике ставок портовых сборов.

Как сообщал УНН ранее, объявлен победитель конкурса на концессию в порту Ольвия — им стала катарская компания “QTerminals”.

Источник: УНН
Теги: Украина, Мининфраструктуры
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