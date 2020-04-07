В России вновь призвали политиков ЕС, США и Великобритании отказаться от санкций

КИЕВ. 7 апреля. УНН. Председатель комитета Госдумы по международным делам, глава международного общественного фонда "Российский фонд мира" Леонид Слуцкий во вторник призвал политиков ЕС, США, Великобритании отказаться от санкций на фоне пандемии коронавируса. Текст обращения опубликован на сайте фонда, передаёт УНН.

“Называющие себя демократическими страны Запада наложили различного рода санкции почти на треть земного шара и не намерены их ослаблять даже на фоне борьбы с коронавирусом. Подобная антигуманная линия затрудняет получение качественной медицинской помощи для граждан таких стран, как Иран и Венесуэла, а также не способствует эффективному восстановлению национальных экономик, в том числе государств Европейского континента”, — говорится в заявлении Слуцкого.

Он упомянул провал на площадке Генассамблеи ООН декларации РФ относительно отказа от односторонних санкций, который заблокировали США, Евросоюз и Великобритания.

“Как глава Российского фонда мира и Председатель Комитета Государственной Думы РФ по международным делам я обращаюсь ко всем здравомыслящим политикам в руководстве Европейского Союза, США, Великобритании, ведущих международных и межпарламентских организаций с призывом отказаться от деструктивной санкционной политики”, — подчеркнул Слуцкий.

Как сообщал УНН, ранее в ЕС заявили, что санкции не мешают России бороться с вспышкой коронавируса.