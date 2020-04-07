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Великобритания: планы РФ призвать 3 300 молодых крымчан беззастенчиво нарушают международное право

Великобритания: планы РФ призвать 3 300 молодых крымчан беззастенчиво нарушают международное право

КИЕВ. 7 апреля. УНН. Планы Российской Федерации призвать и незаконно перевезти 3 300 молодых крымчан через межгосударственную границу в Россию беззастенчиво нарушают международное право. Соответствующее заявление обнародовало сегодня в Twitter посольство Соединенного Королевства в Украине, передает УНН.

"Планы РФ призвать и незаконно перевезти 3 300 молодых крымчан через межгосударственную границу в Россию беззастенчиво нарушают международное право. Великобритания призывает Россию немедленно прекратить нарушение прав человека на украинской территории", - говорится в заявлении.

Напомним, ранее сегодня США осудили призыв жителей аннексированного Крыму на военную службу России.

Как сообщал УНН, накануне министерство иностранных дел Украины выразило решительный протест путем проведения Россией призыва на военные службу на временно оккупированном Крыму.

Источник: УНН
Теги: Россия, Крым, Украина, оккупация, Великобритания
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