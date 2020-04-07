Украине нужно 2 года для восстановления пассажиропотока авиаперевозок после эпидемии COVID-19

КИЕВ. 7 апреля. УНН. Для того, чтобы восстановить пассажиропоток авиаперевозок, который был до эпидемии коронавируса в Украине, нужно примерно 1,5-2 года. Об этом заявил на онлайн-встречи министр инфраструктуры Украины Владислав Крыклий, передает корреспондент УНН.



“Мы где-то примерно 1,5 — 2 года будем возвращаться к тому количеству трафика пассажиров (авиаперевозок — ред.), к которому мы пришли. Что касается предприятий, бюджета украинского, к сожалению, на все просто не хватит”, — сказал Криклий.

Напомним, Министерство инфраструктуры, несмотря на ситуацию с эпидемией коронавируса ожидает привлечения дополнительных инвестиций, в частности, в порты.