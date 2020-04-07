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Государство через две недели приобрела медицинских товаров на 954 млн грн

Государство через две недели приобрела медицинских товаров на 954 млн грн

КИЕВ. 7 апреля. УНН. За две недели органы государственной власти закупили медицинского оборудования для борьбы с COVID-19 на 954 млн грн. об этом в Telegram написал Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, передает УНН.

“Почти миллиард за две недели. Органы государственной власти на всех уровнях через Prozorro приобрели необходимые для борьбы с COVID-19 товары на сумму 954 млн грн”, — написал Шмыгаль.

По его словам всего закупались:

  • медицинское оборудование (в частности аппараты ИВЛ, пульсоксиметры, мониторы пациента и т.п.) — 190,15 млн грн;
  • медицинские материалы (в частности перчатки, защитные маски, респираторы, изоляционные костюмы и т.п.) — 147,12 млн грн;
  • оборудования для анестезии и реанимации (в частности кислородные концентраторы) — 116,04 млн грн.

“Это значительная сумма, однако ее явно недостаточно для того, чтобы полностью реализовать шаги правительства и Президента по борьбе с коронавирусной угрозой. ВР должна поддержать бюджет чрезвычайной ситуации, чтобы мы могли запустить Фонд борьбы с COVID-19 и его последствиями в размере 97,1 млрд грн”, — подытожил Шмыгаль.

Напомним, Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль рассказал, как изменятся акценты для в бюджете на 2020 год для обеспечения основных потребностей в условиях пандемии из-за COVID-19.

Источник: УНН
Теги: Украина, Денис Шмыгаль
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