В Украине на Пасху обеспечат трансляцию богослужений на телеканалах - Зеленский

КИЕВ. 7 апреля. УНН. Государство планирует обеспечить трансляцию богослужений на телевизионных каналах на Пасху. Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский на своей странице в Facebook, передает УНН.

“Отдельно остановлюсь на праздновании Пасхи. Уже в это воскресенье Пасху будут отмечать христиане западного обряда. Мы оказались в ситуации, когда должны менять свои традиции ради здоровья и жизни. Со своей стороны мы сделаем все, чтобы обеспечить трансляцию богослужений на телевизионных каналах. А вас я прошу вспомнить Божью заповедь о любви к ближнему. Во времена коронавируса лучшее проявление такой любви — это не создавать опасность для здоровья и жизни ближнего”, — рассказал Зеленский.

По его словам, для того чтобы не провести лето в самоизоляции нужно соблюдать карантин сейчас.

“Не лето самоизоляции. А привычное. С морем, путешествиями, мороженым и загаром. Давайте сделаем себе нормальное лето. Немножко побудем дома, не допустим распространения вируса и затем обязательно отметим нашу победу над недугом”, — отметил Зеленский.

Напомним, состоялась рабочая встреча Президента Украины Владимира Зеленского с Отцом и Главой УГКЦ Блаженнейшим Святославом. Стороны обсудили проведение богослужений на Пасху онлайн из-за эпидемии коронавируса.