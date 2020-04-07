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СБУ и МВД уже отреагировали на нарушение карантина мэром Запорожья - Президент

СБУ и МВД уже отреагировали на нарушение карантина мэром Запорожья - Президент

КИЕВ. 7 апреля. УНН. Служба безопасности Украины и Министерства внутренних дел отреагировали на нарушение постановления правительства об ограничительных мерах во время карантина мэром Запорожья о работе общественного транспорта. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский, передает корреспондент УНН.

"Хочу обратить внимание на ситуацию, когда мэр, например Запорожья нарушает постановление правительства и запускает в городе общественный транспорт. Эти действия уже получили реакцию Службы безопасности Украины и Министерства внутренних дел", - сказал Зеленский.

Зеленский отметил, что все главы всех украинских городов и сел должны выполнять ограничения связанные с противодействием коронавирусу.

Напомним, мэр Запорожья Владимир Буряк заявил, что общественный транспорт в городе выйдет на маршрут и ограничения движения с 6 апреля не будет.

Как сообщалось, в Киеве проезд по специальным пропускам практикуют с 23 марта.

Источник: УНН
Теги: Украина, Запорожье и Запорожская область, Коронавирус, Владимир Зеленский
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