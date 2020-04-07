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Денисова объяснила, как детям из приютов получить медицинскую помощь

Денисова объяснила, как детям из приютов получить медицинскую помощь

Людмила Денисова

КИЕВ. 7 марта. УНН. Уполномоченный ВРУ по правам человека Людмила Денисова заявила, что дети, которые временно находятся в приютах, имеют право на медицинскую помощь без заключения декларации с врачом. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Telegram Офиса омбудсмена Украины.

"К Уполномоченному ВРУ по правам человека Людмиле Денисовой поступила информация о том, что в условиях медицинской реформы дети, которые временно находятся в приютах для детей, центрах социально-психологической реабилитации детей, центрах поддержки семей и детей не имеют возможности пройти медицинский осмотр в учреждениях здоровья по месту нахождения учреждения, поскольку не определено четких правил получения бесплатной медицинской помощи таким детям", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на запрос Уполномоченного Национальной службой здоровья было разъяснено, что медицинское обслуживание детей в учреждениях социальной защиты осуществляется государственными и коммунальными учреждениями здравоохранения по месту расположения.

Следовательно, было сказано:

- дети, временно находящиеся в учреждениях социальной защиты, должны обеспечиваться проведением первичных медицинских осмотров и обследований, предоставлением первичной медицинской помощи ребенку непосредственно по месту расположения такого заведения;

- для получения медицинской помощи заключения декларации с врачом не требуется;

- медицинскими работниками учреждения, в котором временно находится ребенок, также может осуществляться направление детей для получения специализированной и высокоспециализированной медицинской помощи в учреждениях здравоохранения по месту нахождения учреждения.

"Указанная информация доведена до всех областных государственных администраций для распространения среди подчиненных управлений здравоохранения и служб по делам детей с целью обеспечения права детей на охрану здоровья", - говорится в сообщении.

Напомним, в странах Евросоюза вырос уровень домашнего насилия после введения изоляции для предотвращения распространения коронавируса.

Источник: УНН
Теги: Украина, дети, медицинская помощь, Людмила Денисова
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