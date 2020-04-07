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ЦИК зарегистрировала Юлию Светличную нардепом

ЦИК зарегистрировала Юлию Светличную нардепом

КИЕВ. 7 апреля. УНН. Центральная избирательная комиссия сегодня зарегистрировала народного депутата Украины Юлию Светличную, передает УНН со ссылкой на ЦИК.

Как сообщили в пресс-службе, 7 апреля состоялось очередное заседание Центральной избирательной комиссии.

"Во время заседания Комиссия зарегистрировала народного депутата Украины, выбранного на промежуточных выборах народного депутата Украины 15 марта 2020 года в одномандатном избирательном округе № 179 Светличную Юлию Александровну, 1984 года, которая проживает в Харькове, беспартийная, самовыдвижение", - говорится в сообщении.

Напомним, 24 марта Центральная избирательная комиссия установила результаты промежуточных выборов народного депутата Украины в ОИО №179 в Харьковской области, народным депутатом Украины избрана Юлия Светличная, которая ранее возглавляла местную ОГА.

Источник: УНН
Теги: ЦИК, Украина, нардепы
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