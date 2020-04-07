После принятия "бюджета чрезвычайной ситуации" регионы получат субвенцию на борьбу с COVID-19

КИЕВ. 7 апреля. УНН. После того, как ВРУ примет "бюджет чрезвычайной ситуации" регионы смогут получить финансовую помощь, в частности, субвенции для борьбы с коронавирусом. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

"Уже поступили ваши предложения по изменениям в бюджет, которые вы разработали, основываясь на потребностях в связи с распространением эпидемии. Правительство рассматривало, отбирало самые уместнее из них и готово обсудить решение и предложить парламенту проголосовать за эффективные предложения", - обратился Зеленский к руководству ОГА и главам областных центров.

В свою очередь Премьер-министр Денис Шмыгаль подчеркнул, что правительство поддержало идею региональных руководителей по обеспечению продуктовыми наборами одиноких людей и по централизации закупки оборудования.

"Мы надеемся, что до конца недели парламент проголосует изменения в бюджет, и правительству удастся создать специальный фонд, который обеспечит различные поступления в регионы, в частности субвенции на меры по борьбе с коронавирусом", - сказал Шмыгаль.

Кроме того, министр здравоохранения Максим Степанов обратил внимание на то, что где-то в областях не придерживаются утвержденных алгоритмов доставки больных, не проводится эффективная дезинфекция "скорых", существует ненужная и опасна экономия ПЦР-тестов, а также плохо работают горячие линии региональных департаментов здравоохранения.

Напомним, Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль рассказал, как изменятся акценты в бюджете на 2020 год для обеспечения основных потребностей в условиях пандемии из-за COVID-19.