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Медреформа не предусмотрела многих вызовов - Разумков

Медреформа не предусмотрела многих вызовов - Разумков

Дмитрий Разумков

КИЕВ. 7 апреля. УНН. Медицинская реформа не предусмотрела многих вызовов. Об этом глава Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил в эфире одного из телеканалов, передаёт УНН.

"Не все, что закладывалось в медицинскую реформу, сегодня показало результат. Это, мягко говоря", - сказал Разумков.

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Он добавил, что подробнее пересмотреть медицинскую реформу будет поручено комитету здравоохранения Верховной Рады.

Напомним, в Раде зарегистрировали законопроект об отсрочке второго этапа медреформы.

Источник: УНН
Теги: медицина, Украина, реформы, Дмитрий Разумков
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