Новости: Политика
Вторник, 7 апреля 2020, 20:59 • Марианна Присяжнюк • 3390
Медреформа не предусмотрела многих вызовов - Разумков
Дмитрий Разумков
КИЕВ. 7 апреля. УНН. Медицинская реформа не предусмотрела многих вызовов. Об этом глава Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил в эфире одного из телеканалов, передаёт УНН.
"Не все, что закладывалось в медицинскую реформу, сегодня показало результат. Это, мягко говоря", - сказал Разумков.
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Он добавил, что подробнее пересмотреть медицинскую реформу будет поручено комитету здравоохранения Верховной Рады.
Напомним, в Раде зарегистрировали законопроект об отсрочке второго этапа медреформы.
Источник: УНН