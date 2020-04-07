Тысячи поправок к законопроекту о банках направлены на его блокировку - Разумков

КИЕВ. 7 апреля. УНН. Больше 16 тысяч правок к законопроекту о банках направлены на его блокировку. Об этом глава Верховной Рады Дмитрий Разумков сказал в эфире одного из украинских телеканалов, передает УНН.

"Я считаю, что такое количество правок… больше направлено на то, чтобы затянуть этот процесс. К сожалению, я вынужден об этом говорить и это констатировать, это мое личное мнение. Однако я думаю, что большинство со мной согласится", - сказал Разумков.

Отметим, что в рамках обсуждения законопроекта о банках, нардепы подали более 16 тысяч правок.

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Как сообщал УНН ранее, в законопроект № 2571-д о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по отдельным вопросам функционирования банковской системы ко второму чтению народные депутаты подали уже более 16 тыс. поправок.

Напомним, Верховная Рада Украины приняла за основу проект закона № 2571-д о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по отдельным вопросам функционирования банковской системы.