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У младенца нардепа Анны Скороход подтвердился коронавирус

У младенца нардепа Анны Скороход подтвердился коронавирус

КИЕВ. 7 апреля. УНН. В инфекционную больницу в Киеве была госпитализирована внефракционный депутат Анна Скороход вместе с младенцем. У него подтвердился диагноз коронавируса. Об этом депутат сообщила в своем Телеграм-канале, передает УНН.

"С субботнего вечера нахожусь с ребёнком в инфекционной больнице… Повторный тест положительный, хотя чувствую себя нормально, но положительный не только у меня, но и у малыша... у него самочувствие плохое, едем по скорой в инфекционное отделение", говорится в сообщении.

По информации Скороход, на 15 день "вирус решил опять буянить, температура 38, ломота в теле, головная боль, слабость. Видимо переболеть повторно - не миф".

Анна Скороход родила мальчика 17 февраля 2020 года.

Напомним, внефракционный депутат Верховой Рады Украины Анна Скороход 28 марта подтвердила, что у нее положительный тест на коронавирус.

Источник: УНН
Теги: Коронавирус, нардепы
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