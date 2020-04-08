ЦИК тестирует электронный сервис для временного изменения места голосования избирателя

КИЕВ. 8 апреля. УНН. Центральная избирательная комиссия во вторник приняла решение, которым ввела в опытную эксплуатацию электронный сервис автоматизированной информационно-телекоммуникационной системы "Государственный реестр избирателей" для реализации Порядка временного изменения места голосования избирателя без изменения его избирательного адреса. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ЦИК.

Указанный электронный сервис был разработан Службой распорядителя Государственного реестра избирателей в соответствии с пунктом 5 постановления ЦИК от 2 декабря 2019 года № 1969 "О Порядке временного изменения места голосования избирателя без изменения его избирательного адреса".

Также ЦИК создала комиссию по приему в промышленную эксплуатацию этого электронного сервиса, который должен провести проверку работоспособности его функций, предусмотренных техническим заданием, составить соответствующий акт приемки и подать его на рассмотрение Центральной избирательной комиссии.

Следовательно, указанный электронный сервис будет готов к использованию уже во время предстоящих выборов Президента Украины и народных депутатов Украины.

Напомним, ЦИК предусмотрела проведение своих заседаний в онлайн режиме.