Кабмин планирует сегодня создать Совет по экономическому развитию Украины

КИЕВ. 8 апреля. УНН. Кабинет министров Украины на сегодняшнем заседании планирует рассмотреть ряд вопросов, в частности, проект постановления о создании Совета по вопросам экономического развития и законопроект по защите населения от инфекционных болезней. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сегодняшнюю повестку дня правительства.

Так, члены правительства планируют рассмотреть изменения в законопроект по защите населения от инфекционных болезней. А также проекты постановлений о создании Совета по вопросам экономического развития и о некоторых вопросах предоставления государственной соцпомощи, как и проект постановления о внесении изменений в порядок ведения Государственного судового реестра Украины и Судовой книги Украины.

Кроме того, в правительстве планируют рассмотреть ряд проектов распоряжений и кадровые вопросы.

Напомним, по словам председателя ВРУ Дмитрия Разумкова, правительство не обращалось в Верховную Раду относительно доукомплектования своего состава во время следующего внеочередного заседания парламента.



