Украина отправила в Италию самолет с гуманитарной помощью для борьбы с COVID-19

КИЕВ. 8 апреля. УНН. Сегодня утром из киевского аэропорта Жуляны в Рим вылетел самолет с дезинфицирующими жидкостями, как гуманитарная помощь итальянским медикам в борьбе с коронавирусом. Об этом в Facebook написал заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко, передает УНН.

"Сегодня в 7:00 из аэропорта Жуляны в Рим вылетел транспортный самолет Национальной гвардии с грузом в 5000 литров дезинфицирующих жидкостей для нужд итальянских медиков. Этот жест дружбы и благодарности мы делаем, помня о том, что итальянские врачи ежедневно борются за жизнь украинцев из нашей многочисленной диаспоры. К сожалению, четверо украинцев в Италии не смогли преодолеть опасный вирус и умерли", - написал Геращенко.

По его словам, вчера в Италии впервые зарегистрировано падение темпов прироста количества зарегистрированных случаев инфицирования COVID-19. По данным департамента гражданской защиты Италии, вчера заболели только 880 человек. Это самый низкий показатель, начиная с 10 марта.

"Поставка гуманитарной помощи организована по специальному указу Президента Украины Владимира Зеленского. В целом на сегодня спиртовая отрасль Украины полностью закрывает потребности страны в дезинфицирующих жидкостях на основе этилового спирта и может закрыть любые потребности Европы", - добавил Геращенко.

Напомним, на 5:50 среды, 8 апреля, общее количество умерших от инфекции, вызванной новым коронавирусом SARS-CoV-2, в мире составляет 82 074 человека.