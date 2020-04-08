Таран разъяснил вопросы призыва и увольнения срочников в запас в условиях пандемии

КИЕВ. 8 апреля. УНН. Военнослужащие - срочники, отслужившие установленные сроки, будут уволены в запас вовремя. Об этом сегодня, 8 апреля, сообщил министр обороны Украины Андрей Таран в эфире одного из телеканалов, сообщили УНН в пресс-службе Минобороны.

"Срок выполнения мероприятий, связанных с увольнением в запас военнослужащих, отслуживших установленные сроки службы, остаются без изменений", - цитируют в пресс-службе Тарана.

"Очередной призыв граждан на срочную военную службу указом Президента Украины перенесено с апреля-июня на май-июль 2020 года", - отметил министр обороны.

По его словам, указанные меры принимаются с целью недопущения распространения в государстве респираторной болезни, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2.

Как отмечается, численность граждан, подлежащих призыву на срочную военную службу, определена распоряжением Кабинета министров. Всего планируется призвать и направить в войска 16 тысяч 460 человек, в том числе в Вооруженные силы Украины - 9 тысяч, Национальную гвардию - 5 тысяч 460 человек, Государственную пограничную службу - 1 тысячу 300 человек и в Государственную специальную службу транспорта - 700 человек.

Всего в апреле - июле 2020 года из Вооруженных сил Украины будет уволено около 6 тысяч 700 военнослужащих - срочников.

Как и раньше военнослужащие срочной службы не будут привлекаться к выполнению задач в районе проведения операции Объединенных сил, добавили в Минобороны.

Напомним, Таран назвал "настоящим и будущим" оборонительную реформу в Украине по стандартам НАТО.