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ООС: с начала суток боевики 3 раза нарушали "режим тишины" на Донбассе

ООС: с начала суток боевики 3 раза нарушали "режим тишины" на Донбассе

КИЕВ. 8 апреля. УНН. С начала текущих суток на Донбассе зафиксировано три вражеских обстрела: возле Павлополя, Новоалександровки и Марьинки. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Украины.

"С начала текущих суток, по состоянию на 12:00, вооруженные формирования Российской Федерации трижды нарушили режим прекращения огня", - говорится в сообщении.

Сообщается, что на "Донецком направлении", почти сразу после полуночи, со стороны оккупированного Набережного, боевики выпустили 20 мин 82-го калибра по позициям украинских защитников в районе Павлополя.

"А уже под утро из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов, противник обстрелял позиции украинских защитников вблизи Марьинки", - отмечается в сообщении.

Также на "Луганском направлении", из минометов калибра 120-мм, в течение часа, вооруженные формирования Российской Федерации выпустили 17 мин по украинским позициям неподалеку Новоалександровки.

"На все обстрелы противника, подразделения Объединенных сил предоставили жесткий ответ из имеющихся огневых средств. По имеющейся информации, потерь среди подразделений Объединенных сил нет", - отмечается в сообщении.

Кроме того, случаев заболевания коронавирусной инфекции среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано.

Напомним, на протяжении 7 апреля вооруженные формирования Российской Федерации 10 раз нарушили режим прекращения огня.

Источник: УНН
Теги: Донбасс, боевики, обстрелы, ООС
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