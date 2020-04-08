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Протас: решение правительства о введении карантина юридически ничтожное
Протас: решение правительства о введении карантина юридически ничтожное
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Карантин в Украине планируют продлить до мая - Шмыгаль

Карантин в Украине планируют продлить до мая - Шмыгаль

КИЕВ. 8 апреля. УНН. Карантинные мероприятия в Украине, при снижении уровня заболеваемости коронавирус, начнут ослаблять не раньше мая. Об этом заявил Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на заседании правительства, передает корреспондент УНН.

“Украина не может позволить себе 2-3 месяца сидеть на диване, экономику надо будет запускать. Если будет зафиксирована динамика снижения заболеваемости, то только в мае мы начнем вести разговор об ослаблении карантинных мероприятий. Это точно не будет сделано с 14 апреля, как было распространено в фейковых иноформациях”, — подчеркнул Шмыгаль.

По его словам, в течение апреля правительство не отступит от того карантинного режима, который введен.

“Карантин будет производиться с установленным 24 апреля и, возможно, скорее всего, будет продлен до начала мая месяца. В мае, при условии положительной динамики, мы запустим экономику страны”, — добавил Шмыгаль.

Напомним, Кабинет министров Украины на сегодняшнем заседании планирует рассмотреть ряд вопросов, в частности, проект постановления о создании Совета по вопросам экономического развития и законопроект по защите населения от инфекционных болезней.

Источник: УНН
Теги: КМУ, Украина, Коронавирус, Денис Шмыгаль

В тексте упоминаются

Шмыгаль Денис
Шмыгаль Денис
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