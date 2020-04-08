Чернышев: "Большое строительство" нельзя ставить на паузу

КИЕВ. 8 апреля. УНН. В Министерстве развития общин и территорий заявили, что "Большое строительство" нельзя ставить на паузу, поскольку это затормозит региональное развитие. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Минрегиона.

"Строительство нельзя ставить на паузу, ведь это затормозит региональное развитие на несколько лет, приведет к невозможности введения в эксплуатацию уже начатых объектов инфраструктуры, потере рабочих мест, негативному влиянию на экономику и росту социальной напряженности, наконец, срыву программы "Большое строительство". Первостепенное значение для страны имеют такие социально важные проекты как школы, детские сады, больницы, медицинские амбулатории", - сказал министр развития общин и территорий Украины Алексей Чернышев.

Отмечается, что в проекте закона о внесении изменений в Государственный бюджет на 2020 год, разработанный для принятия мер по нейтрализации последствий распространения COVID-19 и поддержания экономической активности в стране, исключили финансирование Государственного фонда регионального развития и других программ и субвенций, с помощью которых должны развивать территории в 2020 году.

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"Именно поэтому Минрегион обратился в Комитет Верховной Рады Украины по вопросам бюджета с предложением, учитывая социальную важность реализации в 2020 году Программы Президента по сооружению школ, садов, стадионов, дорог и невозможности реализации всех определенных более 400 проектов в рамках программы ГФРР, из-за сложного механизма проведения отбора проектов, предусмотреть в государственном бюджете дополнительную новую целевую бюджетную программу для реализации остальных проектов, задекларированных, как проекты "Большого строительства" с финансированием 2,1 млрд гривен", - отметили в пресс-службе Минрегиона.

Указано, что "Большое строительство" предусматривало реализацию более 400 проектов. В частности, за счет ГФРР областные и Киевская городская государственная администрация предложили 229 проектов, которые должны были профинансировать на 3 млрд грн и их должны были построить в 2020 году. Среди них 101 школа, 62 дошкольных учреждения и 66 спортивных объектов. Также в регионах должны были построить 379 проектов с финансированием в 4,75 млрд грн.

"Эта Программа стала для Минрегиона маршрутной картой по развитию регионов на 2020 год, ведь ее внедрение должно обеспечить реализацию государственной политики относительно экономического роста и инвестиционной привлекательности территорий, улучшение предоставления социальных услуг", - добавил Алексей Чернышев.

Напомним, в Украине уже 19 областей утвердили региональные стратегии развития.