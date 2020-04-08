Шмыгаль рассказал о создании Совета по экономическому развитию страны

КИЕВ. 8 апреля. УНН. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что новый Совет по вопросам экономического развития будет работать под его председательством и разрабатывать программу рестарта экономики страны. Об этом он заявил на заседании правительства, передает корреспондент УНН.



“Рассмотрим вопрос о создании Совета по вопросам экономического развития, в который войдут ведущие специалисты и ученые. Совет будет работать под председательством Премьер-министра Украины, будет разрабатывать программу рестарта экономики. Персональный состав Совета мы соберем в пятницу. В состав входят академики, профессора, международные эксперты признанные в мире”, — подчеркнул Шмыгаль.

По его словам, уже составлена и проработана предварительная стратегия работы Совета.

Как сообщал ранее, Кабинет министров Украины на сегодняшнем заседании планировал рассмотреть ряд вопросов, в частности, проект постановления о создании Совета по вопросам экономического развития и законопроект по защите населения от инфекционных болезней.