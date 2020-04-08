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Минздрав дал рекомендации относительно проведения похорон в условиях пандемии COVID-19

Минздрав дал рекомендации относительно проведения похорон в условиях пандемии COVID-19

КИЕВ. 8 апреля. УНН. Министерство здравоохранения дало рекомендации при проведении ритуальных обрядов, в том числе и похорон, в условиях пандемии коронавирусной болезни COVID-19. Об этом говорится в сообщении Минздрава в Telegram-канале, передает УНН.

"В связи с ростом количества летальных исходов от COVID-19 Минздрав рекомендует временно следовать рекомендациям при проведении ритуальных обрядов", - указали в Минздраве.

В частности, среди рекомендаций:

  • не более 10 присутствующих лиц при условии одновременного пребывания в помещении;
  • не более 1 человека на 10 квадратных метров;
  • безопасная дистанция в 1,5 метра между присутствующими;
  • запрещено целовать тело умершего из-за риска инфицирования;
  • захоронение или кремация тела должны осуществляться в плотно закрытом гробу;
  • органы местного самоуправления осуществляют учет лиц, присутствовавших при погребении.

Напомним, по данным Минздрава, на 9:00 8 апреля в Украине зафиксировано 1668 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 52 - летальные. При этом 35 человек выздоровели.

Источник: УНН
Теги: Украина, Минздрав, похороны, Коронавирус
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