Минздрав дал рекомендации относительно проведения похорон в условиях пандемии COVID-19

КИЕВ. 8 апреля. УНН. Министерство здравоохранения дало рекомендации при проведении ритуальных обрядов, в том числе и похорон, в условиях пандемии коронавирусной болезни COVID-19. Об этом говорится в сообщении Минздрава в Telegram-канале, передает УНН.

"В связи с ростом количества летальных исходов от COVID-19 Минздрав рекомендует временно следовать рекомендациям при проведении ритуальных обрядов", - указали в Минздраве.

В частности, среди рекомендаций:

не более 10 присутствующих лиц при условии одновременного пребывания в помещении;

не более 1 человека на 10 квадратных метров;

безопасная дистанция в 1,5 метра между присутствующими;

запрещено целовать тело умершего из-за риска инфицирования;

захоронение или кремация тела должны осуществляться в плотно закрытом гробу;

органы местного самоуправления осуществляют учет лиц, присутствовавших при погребении.

Напомним, по данным Минздрава, на 9:00 8 апреля в Украине зафиксировано 1668 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 52 - летальные. При этом 35 человек выздоровели.