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Среда, 8 апреля 2020, 14:38 • Саша Картер • 20475
Минздрав дал рекомендации относительно проведения похорон в условиях пандемии COVID-19
КИЕВ. 8 апреля. УНН. Министерство здравоохранения дало рекомендации при проведении ритуальных обрядов, в том числе и похорон, в условиях пандемии коронавирусной болезни COVID-19. Об этом говорится в сообщении Минздрава в Telegram-канале, передает УНН.
"В связи с ростом количества летальных исходов от COVID-19 Минздрав рекомендует временно следовать рекомендациям при проведении ритуальных обрядов", - указали в Минздраве.
В частности, среди рекомендаций:
- не более 10 присутствующих лиц при условии одновременного пребывания в помещении;
- не более 1 человека на 10 квадратных метров;
- безопасная дистанция в 1,5 метра между присутствующими;
- запрещено целовать тело умершего из-за риска инфицирования;
- захоронение или кремация тела должны осуществляться в плотно закрытом гробу;
- органы местного самоуправления осуществляют учет лиц, присутствовавших при погребении.
Напомним, по данным Минздрава, на 9:00 8 апреля в Украине зафиксировано 1668 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 52 - летальные. При этом 35 человек выздоровели.
Источник: УНН