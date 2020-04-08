Правительство поддержало первоочередное предоставление субвенции местным бюджетам на борьбу с COVID-19

КИЕВ. 8 апреля. УНН. Кабинет министров Украины принял изменения в проект постановления, которыми предусмотрел первоочередное направление субвенций на борьбу с коронавирусом. Соответствующее решение поддержали члены правительства на заседании Кабмина, передает корреспондент УНН.

"Изменениями предусмотренно первоочередное направление субвенций на осуществление мероприятий, направленных на предотвращение возникновения, распространения и ликвидации вспышек эпидемии и пандемии, болезни COVID-19. Также проектом постановления исключаются нормы обязательного софинансирования из местных бюджетов, финансируемых за счет субвенции", - отметил министр развития общин и территорий Алексей Чернышев.

Следовательно, чиновники поддержали изменения в постановление с доработкой в однодневный срок.

Напомним, как сообщали в Офисе Президента, после того, как ВРУ примет "бюджет чрезвычайной ситуации" регионы смогут получить финансовую помощь, в частности, субвенции для борьбы с коронавирусом.