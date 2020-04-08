Регистрация | Вход |
USD: 27,10   EUR: 29,57  
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Спасибо врачам, спасающим страну!
среда, 08 апреля 2020 17:00
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
Протас: решение правительства о введении карантина юридически ничтожное
Протас: решение правительства о введении карантина юридически ничтожное
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку RSS Архив
5580
Версия для печати

Правительство поддержало первоочередное предоставление субвенции местным бюджетам на борьбу с COVID-19

Правительство поддержало первоочередное предоставление субвенции местным бюджетам на борьбу с COVID-19

КИЕВ. 8 апреля. УНН. Кабинет министров Украины принял изменения в проект постановления, которыми предусмотрел первоочередное направление субвенций на борьбу с коронавирусом. Соответствующее решение поддержали члены правительства на заседании Кабмина, передает корреспондент УНН.

"Изменениями предусмотренно первоочередное направление субвенций на осуществление мероприятий, направленных на предотвращение возникновения, распространения и ликвидации вспышек эпидемии и пандемии, болезни COVID-19. Также проектом постановления исключаются нормы обязательного софинансирования из местных бюджетов, финансируемых за счет субвенции", - отметил министр развития общин и территорий Алексей Чернышев.

Следовательно, чиновники поддержали изменения в постановление с доработкой в однодневный срок.

Напомним, как сообщали в Офисе Президента, после того, как ВРУ примет "бюджет чрезвычайной ситуации" регионы смогут получить финансовую помощь, в частности, субвенции для борьбы с коронавирусом.

Источник: УНН
Теги: Кабмин, Украина, правительство, Коронавирус, субвенция
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2020. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.