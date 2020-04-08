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В Украине будут искать возможность для тренировок олимпийцев в условиях карантина - Премьер

В Украине будут искать возможность для тренировок олимпийцев в условиях карантина - Премьер

КИЕВ. 8 апреля. УНН. Кабинет министров Украини дал поручение Министерству молодежи и спорта подготовить предложения по проведению тренировок в ограниченном режиме спортсменов, готовящихся к Олимпийским играм. Об этом сообщил Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на заседании правительства, передает корреспондент УНН.

"Протокольное поручение Министерству молодежи и спорта провести исследование, не позднее чем на следующее очередное заседание правительства, дать аналитику по тренировке штатных сборных команд по олимпийским видам спорта в составе не более 10 человек. Которые готовятся к участию в международных соревнованиях и Олимпийских играх. Дать предложения по проведению в ограниченном режиме тренировок штатных спортсменов и членов сборных команд Украины", - сказал Шмыгаль.

Напомним, Олимпийские игры 2020 года пройдут в Токио с 23 июля по 8 августа 2021-го, они были перенесены из-за пандемии коронавируса.

Источник: УНН
Теги: спорт, Кабмин, Олимпиада-2020, Денис Шмыгаль

В тексте упоминаются

Шмыгаль Денис
Шмыгаль Денис
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