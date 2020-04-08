Венедиктова открыла производство против Порошенко

КИЕВ. 8 апреля. УНН. Генеральный прокурор Ирина Венедиктова открыла уголовное производство в отношении возможных противоправных действий пятого Президента Украины Петра Порошенко при назначении судей Верховного Суда. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Офиса Генпрокурора.

"Генеральным прокурором 6 апреля 2020 года на основании обращения работников Верховного Суда Украины внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований о возможных неправомерных действиях Президента Украины, полномочия которого прекращены, и других лиц при издании указов Президента Украины от 10.11.2017 № 357/2017 и от 07.05.2019 № 195/2019 "О назначении судей Верховного Суда", - говорится в сообщении.

Сообщается, что в соответствии с обращением работников ВСУ, основания для издания Указов Президента Украины и назначения ними судей не соответствуют нормам Конституции Украины и Закона Украины "О судоустройстве и статусе судей", указанным в них.

"К тому же судьи были назначены не в Верховный Суд, как это предусмотрено ст. 125 Конституции Украины, а в кассационные суды, неконституционность которых была признана Решением КСУ по делу по конституционному представлению 62 народных депутатов Украины. Также в обращении работники Верховного Суда Украины указали, что были незаконно лишены права на труд и его оплату в связи с так называемой ликвидацией ВСУ", - отмечается в сообщении.

Так, указанные действия квалифицированы по ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением), ч. 2 ст. 376 (вмешательство в деятельность судебных органов), ч. 4 ст. 382 (невыполнение судебного решения), ч. ч. 1, 2 ст. 109 (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти) Уголовного кодекса Украины.

"Согласно требованиям ч. 7 ст. 214 Уголовно-процессуального кодекса Украины 7 апреля 2020 года проведение досудебного расследования в пяти уголовных производствах по указанным фактам поручено следователям центрального аппарата Государственного бюро расследований", - говорится в сообщении.

Напомним, Порошенко был избран Президентом Украины в 2014 году. Он был на должности до 20 мая 2019 года.

Добавим, что в 2019 году Порошенко подписал указ №195/2019 о назначении судей Верховного Суда.