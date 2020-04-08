В Кабмине анонсировали обновление кредитной программы 5-7-9%

КИЕВ. 8 апреля. УНН. В правительстве заявили, что вскоре будет обновлена кредитная программа 5-7-9% с учетом тех изменений, которые произошли из-за коронавируса. Об этом заявил на брифинге по итогам заседания правительства министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко, передает корреспондент УНН.

"Мы дорабатываем с банкирами, в ближайшее время программа будет обновлена, по стимулированию кредитования - так называемая программа 5-7-9%. Мы ее дорабатываем с учетом тех реалий, которые сейчас есть. Надеюсь, что в ближайшее время мы ее согласуем. И разрабатываем широкую программу, надеемся на поддержку НБУ", - сказал Петрашко.

Как сообщалось ранее, предпринимателям для получения кредитов по программе "Доступные кредиты 5-7-9%" необходимо пройти определенный отбор - показать бизнес-план и сделать стартовый взнос.