Украина и Исландия договорились ускорить подготовку соглашений об инвестициях и авиасообщении

КИЕВ. 8 апреля. УНН. В среду состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы с министром иностранных дел Исландии Гудлаугуром Тор Тордарсоном, во время которой стороны, в частности, обсудили ускорение подготовки к подписанию важных двусторонних документов. Об этом сообщает пресс-служба МИД Украины, передает УНН.

"Глава МИД Украины выразил интерес в углублении отношений с Исландией, в основе которых есть глубокие исторические корни.

Министры подтвердили заинтересованность в ускорении подготовки к подписанию важных для дальнейшей активизации двустороннего сотрудничества и межчеловеческих контактов документов: Соглашения о содействии и взаимной защите инвестиций, а также Соглашения о воздушном сообщении", - сообщили в МИД.

Отмечается также, что во время разговора Гудлаугур Тор Тордарсон отметил, что его страна как член НАТО поддерживает евроатлантические стремления Украины.

Руководители внешнеполитических ведомств констатировали обоюдную позицию хранить санкционное давление на Россию до полного выполнения Москвой своих обязательств по минским договоренностям и деоккупации Крыма и Севастополя и не увязывать вопрос санкций с распространением пандемии.

Как сообщал УНН, ранее Украина заручилась поддержкой Норвегии в ООН и НАТО.